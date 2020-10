"Al Fàruq" n'est plus

Le champion national du slam en 2018 n'est plus . Abdourahmane Dabo, plus connu sous le nom de Al Fàruq avait représenter le Sénégal à la Coupe d’Afrique de slam poésie au Tchad après avoir remporté le championnat national. Natif de la Casamance, il était étudiant en M2 à l’Ugb et membre fondateur du collectif Nd’art slam. L’artiste s’était patiemment construit un univers à lui, constitué de mots, de lettres, de déclamations.