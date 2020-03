Air Sénégal suspend ses vols à destination et en provenance d’Espagne et du Maroc

La compagnie nationale Air Sénégal a annoncé dimanche la suspension de tous ses vols à destination et en provenance de Casablanca (Maroc) et de Barcelone (Espagne), en raison de la pandémie de coronavirus.



‘’A la suite de la décision de la mise en quarantaine immédiate prise par le gouvernement espagnol, Air Sénégal [annonce] la suspension de tous ses vols à destination et au départ de Barcelone, du 15 au 31 mars 2020’’, écrit la compagnie aérienne sénégalaise dans un communiqué.



‘’A la suite de la décision du (…) Maroc de suspendre les liaisons aériennes avec plusieurs pays, Air Sénégal informe de la suspension de tous ses vols à destination et au départ de Casablanca, du 16 au 31 mars 2020’’, ajoute la même source.



La compagnie aérienne promet d’‘’apporter assistance aux passagers concernés par cette décision’’.



‘’Les modalités de report de voyage et de remboursement sont disponibles sur le site de la compagnie et auprès de son service client’’, ajoute-t-elle.



Le même jour, le président de la République, Macky Sall, a annoncé plusieurs mesures dont la fermeture des écoles et des universités pour une durée de trois semaines, à partir de lundi 16 mars, pour réduire les risques de propagation de la maladie à coronavirus.



L’interdiction des manifestations publiques pendant trente jours et la suspension temporaire de l’accueil des bateaux de croisière font partie des décisions prises par le chef de l’Etat.









APS