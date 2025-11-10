Air Sénégal atteint 30 destinations et renforce son positionnement régional et international

10/11/2025

Air Sénégal a annoncé qu’elle dessert désormais 30 destinations au départ de Dakar, confirmant sa stratégie de développement et son ambition de faire de la capitale sénégalaise un hub aérien majeur dans la sous-région.





Cette montée en puissance repose notamment sur des accords de partage de codes conclus avec Royal Air Maroc et Asky Airlines, élargissant les possibilités de correspondance vers plusieurs zones, notamment l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Nord.





Parmi les nouvelles destinations figurent Montréal, Paris, Bruxelles, Barcelone, Milan, Johannesburg ou encore Nairobi, aux côtés de villes africaines déjà desservies telles qu’Abidjan, Brazzaville, Douala, Libreville, Cotonou, Bamako, Ouagadougou, Conakry et Banjul.





Des dessertes régionales comme Praia, Cap Skirring et Sal viennent également renforcer la connectivité autour de la plateforme aéroportuaire de Dakar.





Air Sénégal mise sur cette expansion pour offrir davantage de fluidité et d’opportunités de voyage à ses passagers, tout en consolidant son image de compagnie de référence dans le transport aérien africain.





