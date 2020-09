Aide aux Sinistrés des inondations : 15,6 millions Fcfa réservés à 97 ménages de Saint-Louis

Le chef de l’État, Macky Sall, a dégagé une enveloppe de 3 milliards pour venir en aide aux sinistrés des inondations. À la date du mardi dernier, jour du lancement de l’opération à Keur Massar et hier vendredi, 127 millions ont été déjà versés à 791 bénéficiaires, rapporte L’Observateur.



Selon ces chiffres du ministère du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale repris par le, 694 ménages de la région de Dakar ont été assistés pour 111,6 millions Fcfa.



Et les autres 15,6 millions Fcfa sont répartis aux 97 ménages de Saint-Louis. Les 10 à 15 000 autres ménages devraient être servis au plus tard la semaine prochaine.