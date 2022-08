Aide américaine aux pays africains : 127 millions de dollars pour appuyer le volet humanitaire

07/08/2022 20:27

- La représentante permanente des états-unis auprès des Nations Unies, l’ambassadrice Linda Thomas Greenfield, a annoncé depuis le que son pays avait fourni plus de 127 millions de dollars d’aide humanitaire à l’Afrique à travers le bureau de la population, des réfugiés et des migrations relevant du département d’État.



Le département d’état américain, dans un communiqué de presse a réaffirmé que les aides annoncées apporteront l’appui aux réfugiés, les demandeurs d’asiles, les déplacés de l’intérieur des pays, aux apatrides et aux personnes persécutées partout en Afrique.



Elle a ajouté que les aides vont appuyer les solutions permanentes pour les anciens réfugiés qui souhaitent renter dans leur pays d’origine en plus de l’appui de 25 millions de déplacés à l’intérieur des pays.



Linda Thomas Greenfield a enfin ajouté que ces aides permettront aux partenaires dans le domaine humanitaire d’aider plus de 7 millions de réfugiés et demandeurs d’asiles se trouvant actuellement sur le continent africain.





SAHARA MEDIA