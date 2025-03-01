Agriculture : un financement de 300 millions USD pour moderniser le secteur au Sénégal

Le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage (MASAE) a obtenu, en marge du Forum africain sur les systèmes alimentaires, un financement de 300 millions USD (environ 167,6 milliards FCFA) destiné à moderniser l’agriculture sénégalaise grâce aux énergies renouvelables, a annoncé mardi le ministre de tutelle, Dr Mabouba Diop.



Cette enveloppe, fruit d’une convention-cadre de partenariat signée avec The Cornerstone Group-Hajib Al Shams Joint-Venture, sera déployée sur six ans suivant le modèle Build-Operate-Transfer (BOT). « À l’issue de cette période, les infrastructures énergétiques seront transférées aux producteurs sénégalais et au secteur privé », a précisé le ministre, parlant d’une « avancée majeure » pour l’autonomisation locale et la durabilité.



Le projet couvre plusieurs volets : solarisation des exploitations agricoles, unités d’élevage, sites aquacoles et laboratoires, promotion de la bioénergie (biogaz, biofertilisants), mais aussi renforcement des capacités, monétisation des crédits carbone et financement des assurances.



Selon Dr Diop, cette initiative illustre la volonté du Sénégal de « renforcer sa souveraineté alimentaire, sa résilience climatique et la prospérité des communautés rurales », en droite ligne avec la vision présidentielle et les orientations du Plan Sénégal 2050.



