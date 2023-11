Agression israélienne sur Gaza : Démarrage de la réunion de «coordination» arabe à Amman

04/11/2023 16:41

La réunion de «coordination» entre cinq ministres arabes des Affaires étrangères a débuté samedi, dans la capitale jordanienne, Amman, dans le but de mettre fin à la guerre israélienne contre la Bande de Gaza.



Le correspondant d'Anadolu a rapporté que la réunion s'était tenue à Amman, avec la participation des ministres des Affaires étrangères de Jordanie, d'Égypte, du Qatar, des Émirats arabes unis et d'Arabie saoudite, ainsi que du secrétaire du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Hussein Al-Cheikh.



Cette réunion précède une rencontre entre les chefs de diplomatie des cinq pays susmentionnés et leur homologue américain, Antony Blinken, au cours de laquelle ils comptent affirmer la position arabe appelant à un cessez-le-feu à Gaza et à assurer l'acheminement de l'aide humanitaire vers cette enclave assiégée, selon un précédent communiqué jordanien.



Pour le 29ème jour consécutif, l'aviation et l'artillerie de l'armée israélienne continuent de lancer une série de raids violents et de bombardements réguliers sur la plupart des zones de la bande de Gaza.



Le 7 octobre à l'aube, le mouvement de résistance islamique Hamas et d'autres factions palestiniennes ont lancé depuis Gaza l'opération "Déluge d'Al-Aqsa", en réponse aux "attaques incessantes des forces israéliennes et des colons contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux saints, en particulier la mosquée Al-Aqsa dans la partie occupée de Jérusalem-Est".



De son côté, l'armée israélienne a lancé l'opération "Épées de fer" et continue de mener des raids intensifs sur plusieurs districts de la Bande de Gaza, où vivent plus de deux millions de Palestiniens qui souffrent de la détérioration de leurs conditions de vie.



*Traduit de l'arabe par Malèk Jomni



