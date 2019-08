Afrobasket 2019 - Dames : Les lionnes impériales ...

L’équipe nationale du Sénégal s’est qualifiée en finale à sa capitaine auteur de 16 points. Après avoir été menées au score durant les deux premiers quart-temps (8-18 puis 19-35), les protégées de coach Cheikh Sarr ont dû batailler ferme pour dans un premier temps réduire le score ensuite égaliser et arracher la victoire.





Dans le 3ème Quart-temps Ndéye Séne et sa bande ont réglé le problème de la défense en ne laissant leurs adversaires marquaient que 9 points au moment elles marquent 22 points pour revenir à 3 points des mozambicaines décidaient à prendre leur revanche. (Eliminées en 2017 en demi-finale par le Sénégal).





Au 4ème quart-temps poussées par un public venu nombreux, les lionnes ont égalisé à moins de 5 minutes de la fin. Le reste a été palpitant avec des cascades de syncopes des supportaires, mais Astou Traoré et sa troupe en véritables lionnes ont pu tenir jusqu’au bout pour arracher dans la douleur le dernier ticket pour la finale sur la marque de 60 points à 57.



Elles rencontraient les nigériennes championnes d’Afrique qui n’ont pas tremblées face à une équipe malienne pleine d’Avenir.



Résultats de la journée



Classement 5ème – 8ème places :

11H30 RDC 54 Côte d’Ivoire 47

14H Egypte 68 Angola 66



½ Finales



16H30 Nigéria 79 Mali 58

19H Sénégal 60 Mozambique 57



Programme du Samedi



13H30 Egypte/Côte d’Ivoire

16H Angola/RD Congo

Ibrahima Diarra depuis Dakar Arena