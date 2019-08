Afrobasket 2019 Dames : Finales Nigéria/Malia, Sénégal/Mozambique : un plateau de rêve

Après le Nigéria, le Mozambique et le Mali, le Sénégal a été le quatrième pays à se qualifier pour les ◊ finales. Les protégées de Cheikh n’ont eu aucune difficulté pour se défaire d’une équipe angolaise diminuée avec quatre joueuses blessées. Après un premier quart temps serré (20-17 en faveur du Sénégal), les lionnes bien amenées par Yacine Diop et Lala Wane ont dominé le second quart temps (21-9) sont allées aux oranges avec un écart de 15 points (41-26 à la MT).



Les 3e et 4e quart e» temps n’ont été que des formalités, cheikh Sarr a bien son banc en faisant tournée son effectif. Score final Sénégal 88 Angola 54



Les résultats des ◊ de finales



Nigéria 79 RD Congo 46

Mozambique 80 Égypte 66

Côte d’Ivoire 51 Mali 60



Classement 5e – 8es places :



11H30 RDC / Côte d’Ivoire

14H Égypte / Angola ◊ Finales

16H30 Nigéria / Mali

19H Sénégal / Mozambique



Ibrahima Diarra depuis Dakar Arena