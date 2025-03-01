AfroBasket 2025 : le Sénégal encore stoppé en demi-finale

Le Sénégal a été battu par le Mali (80-88), vendredi, en demi-finale de l’AfroBasket 2025, enregistrant ainsi sa cinquième élimination consécutive à ce stade de la compétition.



Les Lions, qui espéraient mettre fin à 28 ans de disette continentale, devront encore patienter avant de rêver d’un nouveau sacre. Pourtant bien lancés (22-19 au premier quart-temps), ils ont subi le réveil des Aigles maliens, dominateurs au deuxième quart-temps (24-13), pour regagner les vestiaires avec 8 points d’avance (43-35).



Le Mali a ensuite géré son avance, remportant la troisième manche (24-23), avant de céder légèrement dans la dernière (20-22), sans pour autant trembler.



Du côté sénégalais, Jean-Jacques Boissy a terminé meilleur marqueur avec 19 points. Le capitaine Brancou Badio, bien muselé, n’a inscrit que 15 unités, loin de ses standards des deux derniers matchs (plus de 30 points). Chez les Maliens, Mahamane Coulibaly a brillé avec 23 points.



La maladresse a coûté cher aux Lions, qui ont affiché seulement 45,7 % de réussite au tir (32/70) et un faible 25 % à trois points (8/32).



Le Sénégal jouera samedi le match pour la troisième place, tandis que le Mali disputera la finale.



