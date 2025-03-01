AfroBasket 2025 : le Sénégal élimine le Nigeria et file en demi-finale

L’adresse derrière l’arc est revenue pour les Sénégalais, notamment grâce à Jean Jacques Boissy et Branco Badio en course pour le MVP, auteur de 32 points et 4 rebonds. Pape Moustapha Diop a été exceptionnel en défense, terminant avec 14 points et 10 rebonds, tandis que l’équipe a multiplié les balles récupérées et perturbé les Nigérians.

Le Sénégal a décroché son ticket pour les demi-finales de l’AfroBasket en battant le Nigeria. Après un quart de finale parfaitement maîtrisé, les « Lions » confirment leur statut de favori et poursuivent leur quête d’un sixième sacre continental.En demi-finale, le Sénégal retrouvera le Mali pour un nouveau duel ouest-africain décisif samedi 23 août, poursuivant son parcours vers le titre continental.