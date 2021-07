Afrique du Sud : 212 morts dans des violences « provoquées et planifiées » selon le président

17/07/2021 10:08

Les troubles et les pillages en Afrique du Sud « ont été provoqués, il y a des gens qui les ont planifiés et coordonnés », a accusé vendredi le président sud-africain Cyril Ramaphosa, alors que le bilan des morts a atteint le nombre impressionnant de 212 en une semaine.