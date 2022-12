African Agriculture créée une chaîne de solidarité entre "Movements in Medicine" et les enfants de Ronkh et Ngnith

28/12/2022 22:40

Communiqué. African Agriculture Inc. s’est associé aux élèves de Freehold High School (et sœurs jumelles) Madison et Carly Stern, fondatrices de Movements in Medicine. Leurs efforts ont permis de créer un club d’écoles secondaires qui éduque les élèves et recueille des fonds pour les communautés défavorisées du monde entier. Leur travail acharné avec Mme Maxine Gordon d’African Agriculture basée aux États-Unis et Mme Fatimata Ka, basée au Sénégal ont permis de collecter des fonds et d’acheter 5000 brosses à dents, 5000 tubes de dentifrice, 1000 paquets de soie dentaire pour les enfants de Ronkh et Ngnith dans le nord du Sénégal qu’African Agriculture expédie actuellement pour distribution début décembre.