Africains persécutés en Chine : vive indignation à Saint-Louis (vidéo)

Le vent de réprobation et de contestation qui souffle sur l’Afrique à la suite de la diffusion des effroyables images de persécutions subies par des Africains en Chine n’épargne pas Saint-Louis du Sénégal. « Nous dénonçons avec la dernière énergie la xénophobie et la discrimination dont nos frères africains sont victimes. Nous exprimons notre frustration devant la violence psychologique, physique, émotionnelle qui leur est infligée », a déclaré le professeur Maguèye SECK, coordonnateur de cette dynamique citoyenne. « Nous voulons que cela cesse. Nous voulons que la Chine arrête ces agissements, à partir d’aujourd’hui », exige-t-il.



« Ils utilisent le Covid-19 comme alibi pour nous maltraiter. Or, la Chine est le point de départ du coronavirus », a rappelé le criminologue. Le professeur SECK exhorte les autorités chinoises à un respect scrupuleux des droits et de la dignité des filles et fils d’Afrique.



« C’est inadmissible », lâche le professeur Babaly SALL, responsable du Cerad et membre de la société civile. « La Chine se glorifie d’être l’ami des Africains, mais son comportement à l’égard de nos frères qui vivent sur son territoire est inacceptable (…) Ces protestations ont démarré bien avant cette pandémie », notre l’enseignant chercheur à l’UFR des Sciences Juridiques et Politiques de l’UGB. Pour lui, « le Covid-19 a révélé, au grand jour, le comportement des officiels Chinois et des Chinois à l’endroit des Africains ».