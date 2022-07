Affaissement au Pont de l'émergence : Mansour FAYE dément et précise – vidéo

22/07/2022 06:58

Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement est revenu hier les dommages occasionnés par fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale. Mansour FAYE, qui tenait une conférence de presse avec les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a déploré la diffusion de fausses informations à travers les réseaux sociaux, faisant état d’un affaissement du pont de l’émergence. « Des travaux d’assainissement ont été intégrés dans le cadre des travaux du BRT à Yoff. Ceux-ci permettent de ne plus se confronter à des problèmes d’inondation une fois le train opérationnel », a-t-il renseigné. « Il y a une grosse conduite sous le pont et le trou a été provisoirement fermé pour le passage des véhicules. C’est à ce niveau que les fortes pluies ont occasionné un affaissement. Les manœuvres ont été reprises en ce moment et se font de façon extraordinaire », a soutenu l’édile de Ndar.