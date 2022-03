Affaires Adji SARR et Ndiaga DIOUF : Le pouvoir accélère la cadence

03/03/2022 22:47

Les dossiers de Ousmane Sonko et Barthélémy Dias sont revenus à la surface. La carrière de ces deux hommes politiques, devenus maires à la faveur des dernières élections territoriales pourrait être compromise. Le pouvoir pourrait se débarrasser de ces opposants s’ils sont condamnés à des peines ferme.



Le dossier Adji Sarr, du nom de cette jeune dame qui a accusé Ousmane Sonko de viols et de menaces de mort, a ressurgi subitement ces derniers jours. Des médias internationaux se sont emparés de la question. Le Monde, Jeuneafrique et Rfi ont fait un focus sur cette affaire vieille d’un an. Avant d’être largement reprise par les journaux locaux. Cette interview accordée aux médias étrangers intervient près d’un mois après les élections territoriales, marquées par un bon coup de la coalition Yewwi askan wi incarnée par Sonko et Khalifa Sall. Elles ont permis à cette coalition de remporter quelques grandes et stratégiques villes comme Dakar, Thiès, Ziguinchor, Guédiawaye.



Cette sortie médiatique sur ce dossier en latence, près d’un an après son éclatement suivi du placement sous contrôle judiciaire du nouveau maire de Ziguinchor, vise manifestement à secouer le cocotier. Freiné par le décès du juge Samba Sall, ce dossier pourrait être accéléré avec l’arrivée de son successeur, Maham Diallo, ancien président de la Cour d’Appel de Ziguinchor. Et s’il est condamné à une peine ferme, le chef de file des «Patriotes» pourrait dire adieu à la prochaine élection présidentielle prévue dans deux ans, en 2024.



Son camarade Barthélémy Dias, dans le cadre de la coalition Yewwi askan wi, n’est pas mieux loti. Le procès en appel du premier magistrat de la capitale sénégalaise reporté plusieurs fois vient d’être tenu. Le procureur n’y est pas allé de main morte. Il a requis cinq ans de prison ferme contre l’actuel maire de Dakar, pour « coups et blessures mortels, coups et blessures volontaires et détention d’arme illégale sans autorisation ». En 2017, en première instance, il avait été condamné à deux ans de prison dont 6 mois ferme. Si Barthélemy Dias est définitivement reconnu coupable et condamné à une réclusion criminelle le 18 mai prochain, dans le cadre du meurtre de Ndiaga Diouf, tué en 2011, il sera délogé de la mairie de la capitale sénégalaise dont il est à la tête depuis sa victoire lors des élections territoriales du 23 janvier dernier. Aujourd’hui, avec ce qui ressemble à un coup d’accélérateur, les deux têtes de proue de la coalition Yewwi askan wi lors des dernières élections territoriales, en l’occurrence Barthélémy Dias et Ousmane Sonko se trouvent avec une corde autour de cou.





WalfNET