Affaire des 94 milliards, la Cour d’appel rejette la plainte de SONKO

14/07/2021 08:57

Nouveau rebondissement dans l’affaire dite des 94 milliards de F CFA opposant l’ex-Directeur des Domaines Mamour DIALLO au député Ousmane SONKO.En effet, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a confirmé mardi l’ordonnance de refus d’informer. Ce, suite à une plainte déposée avec constitution de partie civile par M. Sonko. Le parquet et le juge avaient estimé qu’il n’avait pas qualité à agir dans cette affaire. Ses conseils avaient fait appel mais la Chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance du juge ainsi que le réquisitoire du parquet ce mardi.La plainte de SONKO visait Mamadou Mamour DIALLO, Meïssa NDIAYE, Seydou SARR dit Tahirou et X. Ils étaient accusés d’escroquerie portant sur les deniers publics, faux, usage de faux et concussion.Avec Le Solei