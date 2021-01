Affaire des 94 milliards FCFA : Ce que décide le doyen des juges

Clap de fin dans la sulfureuse affaire des 94 milliards opposant le leader de Pastef, Ousmane Sonko, à l'ancien directeur national des Domaines, Mamadou Mamour Diallo.



Selon Libération repris par Seneweb, la plainte de Sonko a été classée sans suite. Le leader de Pastef accusait Mamour Diallo, Meïssa Ndiaye, Tahirou Sarr et X d’escroquerie portant sur les deniers publics, faux, usage de faux et concussion.



Le Doyen des juges, qui a rendu son ordonnance le 18 janvier dernier, a estimé que Sonko ne saurait justifier d’aucun préjudice subi directement par lui qui proviendrait de la commission des infractions en cause.



Selon lui, «même à supposer établies, les infractions susvisées ne sauraient occasionnés ou entraîner un quelconque préjudicie ni personnellement pour l’auteur de la plainte ou quiconque à l’exception de l’État.»