Affaire des 94 Milliards de Sonko : Un an après, toujours rien

Plus d’une année après sa déclaration sur un supposé détournement de fonds publics á hauteur de 94 Milliards, aucun sénégalais ne peut comprendre ou accepter l’attitude de la justice : pas d’audition, pas de procès alors que Sonko a publiquement affirmé pouvoir indiquer les comptes bancaires par lesquelles, l’argent du Sénégal qui serait détourné aurait transité et Mamour Diallo qui veut laver son honneur a déjà porté plainte et commis des avocats, dénonce Mouhamadou Moustapha Diagne président de Synergie Républicaine.



C’est donc l’inertie de la justice vis-à-vis d’un dossier aussi simple á traiter pour le sénégalais qui jette le doute et le discrédit sur notre système judiciaire. Le peuple sénégalais réclame la manifestation de la vérité sur cette affaire qui

oppose deux inspecteurs des impôts donc deux hauts cadres qui n’ont pas des antécédents cliniques connus et qui jouissent de toutes leurs facultés. Aussi, les sommes évoquées peuvent financer le programme de résilience sociale en cours dans notre pays.



DAKARMATIN