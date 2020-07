Affaire des 6 gazelles oryx : Le Pds porte plainte contre Abdou Karim Sall

Le transfert de 6 gazelles oryx du parc du Ferlo vers la réserve privée du ministre Abdou Karim Sall continue de susciter de vives réactions. En effet, le Parti démocratique sénégalais de Me Abdoulaye Wade, par le biais de son secrétaire général national à l’environnement et l’écologie, Mamadou Diouf, a décidé de saisir le procureur de la République d’une plainte contre le ministre de l’Environnement et toutes les personnes impliquées dans la mort de deux parmi ces animaux.

«Le Parti démocratique sénégalais attire respectueusement l’attention du chef de l’État sur le comportement délictuel du ministre de l’Environnement pour ce comportement immoral aux antipodes des valeurs éthiques et morales qui fondent une République et lui demande des sanctions immédiates», lit-on dans un communiqué de presse rendu public, ce 13 juillet.



Mamadou Diouf ajoute: «En ce qui nous concerne, le chef de notre parti, informé, m’a instruit de porter plainte entre les mains du procureur de la République pour que force reste à la loi et que les délinquants en col blanc comme le Ministre de l’Environnement ne puissent plus s’abriter derrière leur fonction étatique pour commettre des délits, en l’espèce un délit puni aussi par la loi internationale».



D’ailleurs, la même source de préciser que le Pds «reste solidaire avec toutes les associations environnementales nationales et internationales qui sont engagées dans cette lutte pour la sauvegarde des ressources naturelles fauniques de notre pays et, demande au secrétaire général national de notre parti, en son nom et au nôtre ainsi qu’avec toutes les associations de protection de la faune, d’engager sans délai toutes les actions judiciaires nécessaires pour que ce crime contre la nature, puni par la loi nationale et la loi internationale, soit ferment sanctionné».