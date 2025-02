Affaire des 125 milliards : Racine Sy et Amadou Sall dans le viseur du PJF

24/02/2025 08:26

L’homme d’affaires Racine Sy et Amadou Sall, fils de l’ex-président Macky Sall, sont désormais dans le collimateur du Pool judiciaire financier (PJF). Selon L’Observateur, qui révèle l’information dans son édition de ce lundi 24 février, ils figurent parmi les personnes visées par le réquisitoire du procureur dans l’instruction de l’affaire des 125 milliards de francs CFA, un montant révélé par un rapport explosif de la CENTIF.



Les chefs d’accusation sont lourds : association de malfaiteurs, complicité d’escroquerie sur les deniers publics et complicité de blanchiment de capitaux. D’après le journal, Amadou Sall, Racine Sy et un certain « X » seront bientôt convoqués par le PJF, après une nouvelle série d’auditions impliquant Farba Ngom et Tahirou Sarr, deux autres figures majeures du dossier.



Farba Ngom et Tahirou Sarr, déjà entendus une première fois, sont attendus à nouveau au PJF les 27 et 28 février. Dans son réquisitoire, le procureur a d’ailleurs requis un mandat de dépôt contre Farba Ngom pour complicité d’escroquerie et blanchiment de capitaux, des charges qui pèsent également sur deux de ses frères impliqués dans l’affaire.



Emedia