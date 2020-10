Affaire Terme Sud: Macky Sall offre 800 millions FCfa aux 79 familles déguerpies

Les 79 familles de militaires à la retraite expulsées il y a quelques jours de leurs maisons à Terme Sud (Ouakam), ont vu une prompte réaction du président de la République, Macky Sall. D’après l’Observateur, le chef de l’Etat a décaissé 800 millions FCfa pour le relogement de ces 79 familles.



Ainsi, un montant a été arrêté sur la base des offres du programme 100 000 logements, qui propose une maison F3 (2 chambres et salon), à 10 millions FCfa.



La prise en charge des 79 familles déguerpies dans ce programme, sera déroulée par le ministère de l’Urbanisme et du Logement, dirigé par Abdou Karim Fofana. Et les 79 familles de terme Sud devront être fixées sous peu.