Affaire Sweet Beauté: Ndeye Khady NDIAYE saisit le procureur général près la Cour d’appel

21/12/2024 15:09

Ne bénéficiant pas de la loi d’amnistie couvrant les évènements politiques de 2021 à 2024, Ndeye Khady NDIAYE, ancienne propriétaire de Sweet Beauty veut que le procès de son ex masseuse Adji SARR contre elle soit rejugé. Condamnée à deux ans d’emprisonnement ferme et à payer 20 millions à Adji SARR pour incitation à la débauche, elle a demandé à saisir le parquet général près la Cour d’appel afin que son dossier soit jugé en appel, selon son avocat Me Bassirou BALDÉ,



«Elle ne souhaite plus vivre sous le poids de cette condamnation. Elle ne bénéficie pas de la loi d’amnistie et désire clore cette affaire. Elle souhaite être entendue par la Cour d’appel», révèle-t-il.



Pour rappel, c’est grâce aux témoignages de Ndeye Khady NDIAYE qu’Ousmane SONKO a pu être innocenté de viol répétés suivi et de menaces de mort. Les faits ont été requalifiés et le tribunal a condamné le leader de PASTEF à deux ans de prison ferme pour corruption de jeunesse.