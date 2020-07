Affaire Petro-Tim : Le Doyen des juges n’a rien trouvé

Le Doyen des juges a bouclé son instruction dans l’affaire Petro-Tim. Un an après l’éclatement de cette affaire, dans laquelle Aliou Sall est cité et accusé de corruption, l’enquête n’a rien donné.



Selon Les Échos, « le juge d’instruction n’a rien trouvé dans ce dossier et aucune charge n’a été retenu contre le frère du Président Macky Sall et les autres personnes entendues ».



Aucune personne n’étant inculpée, deux possibilités s’offrent maintenant au procureur : requérir le non-lieu ou renvoyer un autre réquisitoire supplétif pour poursuivre X.



