Affaire Pegasus : Alger porte plainte contre Reporters sans Frontières pour "diffamation"

23/07/2021 22:44

Alger a porté plainte vendredi pour "diffamation" auprès de la justice française contre l’ONG Reporters sans frontières (RSF) qui a accusé l’Algérie d’avoir eu recours au logiciel israélien Pegasus à des fins d’espionnage, avant de revenir sur ces affirmations.