Affaire Pape Cheikh Diallo : Le médecin du CNTS M. Guèye envoyé en prison

04/04/2026

Le docteur M. Guèye, agent en service au Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), a été placé sous mandat de dépôt ce vendredi par le juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye.





L'inculpation du praticien fait suite à une série d'événements dramatiques. Interpellé initialement à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD), le médecin avait tenté de mettre fin à ses jours durant sa garde à vue, nécessitant une hospitalisation d'urgence en réanimation. Une fois son état stabilisé et sa conscience reprise, il a été conduit dans les locaux de la Brigade de recherches de Keur Massar pour la suite des investigations.





Les enquêteurs de la gendarmerie auraient réuni des « indices graves et concordants » motivant des poursuites pour association de malfaiteurs et actes contre nature. Le dossier, qui semble s'étendre à plusieurs localités du pays, implique d'autres suspects. Outre le docteur Guèye, un deuxième individu a également été écroué, tandis qu'un troisième mis en cause, résidant à la Médina, a été placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur.





L'enquête ne s'arrête pas là. Les ramifications de l'affaire touchent également la région de Touba et Mbacké. Un agent technico-commercial de la Senelec, A. D. Ndiaye, dont la garde à vue a été prolongée, doit être présenté au juge la semaine prochaine. Ce dernier aurait été identifié après l'exploitation technique du téléphone du chanteur religieux Ass Dione. Il aurait déjà cité l'existence d'un autre partenaire actuellement localisé hors de la capitale. Cette affaire, qui mêle personnalités publiques et cadres de l'administration, continue de faire l'objet d'investigations approfondies pour identifier l'ensemble des ramifications de ce réseau présumé.





MS/NDARINFO





