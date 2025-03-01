Affaire Madiambal DIAGNE : deux hauts responsables de la sécurité relevés de leurs fonctions

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé dans un communiqué que le journaliste Madiambal Diagne, visé par un avis de recherche et une interdiction de sortie du territoire, a quitté le Sénégal dans la nuit du 23 au 24 septembre 2025, après s’être présenté aux formalités de départ à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), dans des circonstances encore non élucidées.





Malgré les instructions de vigilance données aux services concernés, l’intéressé a pu embarquer. Une enquête interne a été ouverte pour déterminer les conditions de cette sortie et situer les responsabilités.





Dans l’attente des conclusions, le ministre a décidé, à titre conservatoire, de relever de leurs fonctions le chef de la Division des Investigations criminelles et le Commissaire spécial de l’AIBD.





Le document, parcouru par Ndarinfo, précise que si des manquements ou complicités sont établis, des sanctions appropriées seront prises.





Par ailleurs, le ministère a indiqué avoir reçu notification, ce vendredi, d’un mandat d’arrêt international émis contre Madiambal Diagne par le président du collège des juges d’instruction du pool judiciaire financier.





Le ministre a rappelé son attachement au respect des décisions judiciaires, à la transparence et à la présomption d’innocence.



