Affaire Fulbert Sambou et Didier Badji : " toute la lumière sera faite", promet Ousmane Diagne, le ministre de la Justice

14/12/2024 16:36

Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a annoncé ce samedi qu’une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur les morts enregistrées depuis 2021, ainsi que sur les cas de Fulbert Sambou et Didier Badji.



« Nous avons été interpellés sur la nécessité de faire la lumière sur ces décès. Une enquête est en cours, car c’est une question de principe et de crédibilité. Pour des faits aussi graves, dont certains ont été diffusés en direct sous l’œil des caméras, il serait inadmissible de ne pas agir », a-t-il déclaré lors de la présentation du projet de loi portant révision de la Constitution. Cette réforme prévoit notamment l’abrogation du Conseil économique, social et environnemental, ainsi que du Haut Conseil des collectivités territoriales.



Pour Ousmane Diagne, ne pas enquêter sur ces décès reviendrait à instaurer un climat d’insécurité injustifiable.



« Nous allons nous efforcer de faire en sorte que toute la lumière soit faite. Le travail est déjà entamé. Toutes les responsabilités seront établies, et les personnes mises en cause, ainsi que les commanditaires, répondront de leurs actes », a-t-il affirmé.



Évoquant les cas spécifiques de Fulbert Sambou et Didier Badji, il a également assuré que les commanditaires et les exécutants de cette ignoble besogne seront traduits en justice.