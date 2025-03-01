Affaire François Mancabou : le juge accélère le rythme des auditions

Le juge du deuxième cabinet, chargé du dossier, met un coup d’accélérateur dans l’instruction de l’affaire François Mancabou. Il enchaîne les auditions de témoins et suspects potentiels.

Parmi les personnes interrogées, deux policiers qui étaient au moment des faits en service dans les locaux de la Sûreté urbaine (SU) où se serait produit l’incident ayant conduit à la mort de Mancabou. Ces derniers ont été entendus mardi dernier, précise Libération, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi.

Le journal renseigne que les nommés Aziz Ndiaye et Ablaye Ndiaye, arrêtés en même temps que la victime à l’époque, ont aussi fait face au juge.



«Selon nos informations, d’autres auditions sont prévues ces jeudi et vendredi», complète la même source.

