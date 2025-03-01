Affaire Amadou Sall : Waly Seck convoqué par la DIC et présenté au juge d'instruction

L’artiste-chanteur Waly Seck a été conduit ce mercredi au pool judiciaire financier par la Division des investigations criminelles (DIC).



Il a été présenté devant le juge d'instruction du premier cabinet dans le cadre d’une information judiciaire ouverte concernant l’affaire Amadou Sall, le fils de l’ancien président Macky Sall.



Amadou Sall a été cité dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui a mis en évidence des transactions suspectes s’élevant à 5,5 milliards de FCFA.



Le chanteur Waly Seck, dont le rôle dans cette affaire n’a pas encore été précisé, se trouve désormais sous enquête, et son sort est entre les mains du juge d’instruction.



