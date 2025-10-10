Affaire Aliou Sall : Caution non encore validée, le couple retourne à la DIC

10/10/2025

Le couple Sall, poursuivi dans le cadre d’une affaire judiciaire en cours, a été reconduit à la Division des Investigations Criminelles (DIC), la caution proposée par ses avocats n’ayant pas encore été validée.



Selon les informations recueillies, les conseils d’Aliou Sall avaient proposé une caution de 240 millions FCFA, mais le procureur aurait tardé à répondre à leur requête, empêchant ainsi le dépôt effectif des fonds auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) avant sa fermeture.



« Il a répondu tardivement à notre requête et à cette heure, la CDC avait déjà fermé ses portes. On attend lundi pour voir », confie un membre de l’équipe de défense.



En attendant, le couple reste à la disposition des enquêteurs de la DIC. Aucune déclaration officielle n’a encore été faite par les autorités judiciaires concernant les suites immédiates de la procédure.



