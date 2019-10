Affaire 94 milliards : Me Ousmane SEYE dépose une plainte contre Tahirou SARR

Les plaintes continuent de s’accumuler sur le bureau du Procureur du tribunal de Grande instance de Dakar, dans l’affaire des 94 milliards. Une plainte contre Tahirou SARR et sa société SOFICO SA a été déposé par Me Ousmane Seye, pour le compte de SCI THIANDOUM.

Puis, une décision de justice définitive est venue annuler cette vente. C'est le moment choisi par la Sofico, dirigée par Tahirou Sarr, pour entrer en jeu.



Il a proposé à ces héritiers, 2.5 milliards en échange de leurs terrains. Ces derniers ont accepté. Fort de l’acte de cession, Tahirou Sarr est allé voir le gouverneur de Dakar qui, avec Mamour Diallo, au nom de l’Etat, ont été d'accord pour lui payer 94 milliards de francs Cfa.



«Durant 27 ans, l'Etat n'a pas payé aux héritiers qui ne demandaient pas autant. Mais, quand Tahirou Sarr a racheté le terrain, on lui a fait des actes d'acquiescement (Signifiant que l'Etat est d'accord de payer 94 milliards) », déclare Me Sèye. Ensuite, le receveur de Ngor, à l’époque Maissa Ndiaye, a avancé 3.2 milliards sur la somme plus un acte d’acquiescement.

Les héritiers, mis au courant, attaquent en justice l'acte de cession et l’homologation. La juridiction annule la cession.



«Le Tribunal dit que la cession est léonine ‘‘vous ne pouvez pas acheter pour 2 milliards et vendre à 94 milliards, c'est trop gros’’», indique Me Sèye.





Ainsi, l’avocat précise que puisque le Tribunal a ordonné la radiation de toutes les inscriptions qui étaient sur ce titre foncier, les deux titres fonciers restent au nom des héritiers légitimes. Alors ce sont ces derniers qui doivent être payés.



«J’avais fait une sommation à Tahirou Sarr. Il a racheté à 2.5 milliards. On a annulé. Il a perçu 3.5 milliards. Il y a des actes d’acquiescement pour 94 milliards de francs Cfa. Ces actes et ce montant reviennent à mes clients.»





L'avocat a confectionné une plainte pour abus de confiance, escroquerie et tentative de détournement de deniers publics contre Tahirou Sarr et X. il compte la déposer le lundi sur la table du Juge d’instruction.

