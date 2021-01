Affaibli et très malade : Boubacar Sèye, le président d’HS,F aurait été transféré au Pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec

Depuis son arrestation, ses avocats avaient lancé une alerte sur l’état de santé de Boubacar Sèye. Aux dernières nouvelles les choses se compliquent en prison. Le président de l’Ong Horizon sans frontières a été «évacué au Pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec, la nuit dernière», a informé actunet.



Selon leur source, «l’Administration pénitentiaire de la prison du Cap manuel n’a pas voulu prendre de risque. Un prestataire de santé avait même fait le déplacement pour s’enquérir de l’état de santé de Boubacar Sèye».



Lors d’une conférence de presse organisée par des émigrés pour demander à l’Etat de tenir ses promesses, Guy Marius Sagna avait saisi l’occasion pour de demander, une fois encore, la libération du président de l’ONG Horizon sans frontières, Boubacar Sèye.



Il considère qu’il n’a rien dit qui vaille qu’on le mette en prison. Il rappelle que des gens ont dit et fait bien pire sans avoir été inquiétés. Il a même rappelé des sorties malheureuses de l’ancien député de la majorité présidentielle Moustapha Cissé Lô et de l’arrestation de Boughazelli.



D’après « EnQuête » dans l’idée d’apporter son aide à Boubacar Sèye, Guys Marius demande à tous les migrants de se mobiliser, de trouver une date et un lieu pour manifester.



“Si on ne libère pas Boubacar Sèye, dans les plus brefs délais, nous allons nous rendre au ministère des Affaires étrangères ou ailleurs pour réclamer sa libération’’, a-t-il annoncé.