Aéroport de Saint-Louis : le ministre des Infrastructures exige des corrections rapides

14/11/2025

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a effectué ce vendredi une visite d’évaluation à l’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis, où il a salué le travail du personnel tout en exprimant de vives préoccupations concernant l’exécution de certains travaux confiés à l’entreprise Transcom.





« Nous félicitons le personnel pour son engagement et la qualité du travail accompli, mais certaines défaillances constatées sur le chantier ne sont pas acceptables », a déclaré le ministre.



Il a notamment pointé la non-conformité des fondations du mur de clôture, qui, selon lui, « ne répondent pas aux normes » et laissent un risque sérieux d’intrusion d’animaux, menaçant la sécurité des vols au décollage et à l’atterrissage.



Le ministre a également évoqué d’autres dysfonctionnements, dont le déplacement de la station météo, l’achèvement du point H en lien avec les sociétés pétrolières opérant dans la région, ainsi que l’absence d’ascenseur dans l’aérogare, parmi d’autres points d’amélioration identifiés.





S’adressant directement à l’entreprise Transcom, le ministre a été clair . « Nous attendons que des solutions soient trouvées d’ici la fin du mois. Dans le cas contraire, nous prendrons toutes nos responsabilités », a-t-il dit.



Il a rappelé que l’exécution des projets aéroportuaires doit être à la hauteur des ambitions du Chef de l’État et du Premier ministre, dans le cadre du programme national de modernisation des infrastructures.



Déthié Fall a assuré que des mesures seraient prises « dans l’intérêt de l’État » et en coordination avec le Directeur des infrastructures aéroportuaires, afin de garantir la conformité et la livraison des projets dans les délais.



Il a également salué les efforts de son collègue en charge des Transports aériens et terrestres, « qui œuvre quotidiennement pour améliorer la qualité des infrastructures dans l’ensemble du pays ».



