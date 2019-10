Aéronautique : Voici les vainqueurs du rallye Toulouse-Saint-Louis-du-Sénégal

Deux adhérents du club aéronautique des Ailes joviniennes de Joigny viennent de remporter le rallye Toulouse-Saint-Louis-du-Sénégal. Ils ont atterri samedi 5 octobre à Joigny.

Le temps maussade n'a pas empêché une petite troupe de se former autour du local du club des Ailes joviniennes à l'aérodrome de Joigny, samedi 5 octobre en début d'après-midi.



Tous sont venus accueillir les héros du jour : Nicolas Montagne-Ponsard et Jean-Marie Cazenave, deux adhérents qui viennent de remporter la première place lors de 37e édition du rallye Toulouse-Saint-Louis-du-Sénégal, le "plus important rallye aéronautique au monde", claironne ce dernier.



Le périple a débuté le 21 septembre et s'est achevé 27 du même mois. Il les a conduits de la Cité rose jusqu'au Sénégal en survolant la côte méditerranéenne de l'Espagne, le détroit de Gibraltar, le Maroc et la côte mauritanienne à raison de "trois à quatre heures de vol en moyenne par jour", explique Nicolas Montagne-Ponsard. Les aviateurs ont ensuite emprunté un trajet à peu près identique pour le retour le 4 octobre à Toulouse.