Administration publique : Diomaye encourage la dénonciation des " irrégularités et pratiques contraires à l’éthique"

12/04/2024 07:12

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, encourage les fonctionnaires et les agents de l’État à dénoncer les irrégularités et les pratiques contraires à l’éthique et à la loi dont ils seront au courant au sein des entreprises du secteur public.



“Il est essentiel que chacun se sente libre et soutenu de partager, en toute sécurité, des informations concernant des irrégularités ou des pratiques contraires à l’éthique et à la loi”, leur recommande le chef de l’État dans une lettre dont une copie est parvenue à l’APS, jeudi.



M. Faye assure accorder de l’importance à la protection des lanceurs d’alerte.



Il a évoqué la “volonté collective” des Sénégalais de “bâtir un gouvernement vertueux, fondé sur l’éthique de responsabilité et l’obligation de rendre compte”.



Le président de la République a invoqué la loi 2012-22 du 27 décembre 2012, qui institue le code de transparence en matière de gestion des finances publiques.



Cette loi aménage “un cadre légal et clair pour l’intégrité des acteurs impliqués dans la gestion des affaires publiques”, affirme le chef de l’État.



Elle “souligne l’exigence d’un comportement éthique et déontologique irréprochable pour tous les agents de l’État en insistant sur le fait que la transparence n’est pas une option mais une obligation”, a-t-il ajouté.



Selon le président de la République, cette loi rappelle que les employés de l’État ont le devoir de veiller scrupuleusement à la bonne gestion des ressources qui leur sont confiées et de signaler toute infraction aux règles régissant les finances publiques.



Sur cette base, il les invite à “incarner pleinement les principes de droiture, de probité et d’exemplarité”. “Que votre travail quotidien soit imprégné de ce souci permanent du bien commun, où le service [rendu] à nos concitoyens et leur bien-être priment sur toute autre considération”, recommande Bassirou Diomaye Faye aux fonctionnaires et agents de l’État.



APS