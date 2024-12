Adama Kane DIALLO : " La désunion des Saint-Louisiens bloque l’essor de la ville "

17/12/2024 19:05

L'émission " Dekal NDAR" rallume ses projecteurs avec la seule mission d'être l'écho des aspirations profondes de Saint-Louis du Sénégal et des environs. Elle reçoit dans son nouveau format, le président du Mouvement Ndar Ça Kanam. Ce dernier évoque les blocages à l'essor de Saint-Louis et propose des voies à entreprendre pour déclencher son envol. Adama Kane DIALLO trouve indispensable la création d'un cadre de concertation entre Saint-Louisiens d'ici et d'ailleurs et déplore le manque d’unité des filles et fils de la ville.