Adama GAYE envoyé à Rebeus

Adama Gaye, le journaliste, consultant international est désormais un pensionnaire de Rebeuss. Arrêté lundi dernier par la Police et acheminé à la Division des Investigations Criminelles, Adama Gaye avait bénéficié d’un retour de parquet hier. Il a finalement fait face au doyen des juges qui l’a inculpé des délits d’offense au Chef de l’Etat.



Le journaliste très virulent contre le régime, ne manquait pas une occasion de dénoncer les scandales « petro-gaz ».



Il en a rajouté une couche en traitant le Chef de l’Etat et le Palais de tous les noms d’oiseaux. Insinuant même des aventures entre ce dernier et une escort-girl. Lors de son face à face avec les enquêteurs, Adama Gaye avait pourtant nié certaines de ces publications. Démarche peu convaincante on dirait puisqu’il vient d’être envoyé à Rebeuss.





DAKARACTU