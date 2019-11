Activement recherché par Interpol : un Syrien arrêté à Karang

Fiché et activement recherché par Interpol, un Syrien détenteur d’un double passeport (syrien et malaisien) a été arrêté, le 5 novembre dernier, à Karang, entre le Sénégal et la Gambie. Il a été transféré à Dakar pour l’enquête confiée à la Dic, selon Libération.