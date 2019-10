Action sociale de la JERES : des kits scolaires remis à 300 enfants de la ville (vidéo)

L’association Jeunesse Responsable et Engagée de la Saint-Louis (JERES) a organisé, dimanche, sa traditionnelle cérémonie de remise de fournitures scolaires au profit d’élèves issus de milieux défavorisés. Pour la dixième édition de son initiative sociale, 300 enfants ont été enrôlés. En plus de la remise de dons, un accompagnement pédagogique sera offert aux bénéficiaires, a renseigné le président Adama Kane DIALLO. L’ouverture des classes succède aux fêtes religieuses et celles de fin d’année. Elle coïncide avec un moment difficile pour les parents. Cet appui permettre de les soulager », a-t-il dit.