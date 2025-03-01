Action sociale : Plus d’un milliard de FCFA mobilisé pour l’achat d’équipements destinés aux personnes handicapées

Le directeur général de l’Action sociale a annoncé que le gouvernement du Sénégal a débloqué un budget de 1,123 milliard de FCFA pour l’acquisition d’équipements destinés aux personnes vivant avec un handicap.



Ce programme, prévu sur une période de deux ans (2024-2026), a pour objectif de faciliter l’accès aux services de réadaptation fonctionnelle, notamment dans le domaine cardiovasculaire.



« Une enveloppe de 330 millions de FCFA est spécifiquement consacrée à l’achat de 1 804 équipements adaptés aux différents types de handicap.



La commande de cette année comprend 367 fauteuils roulants (manuels et électriques), des tricycles motorisés, 71 laryngophones, 300 cannes, 200 déambulateurs, 650 cannes anglaises, une centaine de cannes blanches et 529 composants orthopédiques », a-t-il précisé.

