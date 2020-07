Action humanitaire : la Belgique appuie le Collectif Solidarité Saint-Louis

L’Ambassade de Belgique, son Ambassadeur, son Excellence Hubert Roisin et le Consul Honoraire de Belgique à Saint-Louis, Monsieur Philippe Le Grand, ont répondus favorablement à l’appel lancé par le Collectif Solidarité Saint-Louis, constitué de citoyens sénégalais et de résidents européens.



Les bonnes volontés Saint-Louisiennes ont permis la distribution de lots destinés à des familles de l'Hydrobase touchées comme beaucoup d'autres par la crise sanitaire. Des lots de denrées alimentaires (1 sac de riz de 25 kg, 5 litres d’huile, 1 boite concentrée de tomates et 1kg de sucre) ont été ainsi distribués, a-t-on appris.



Un fond a été aussi alloué en complément de la deuxième tranche de réfection des sanitaires de la clinique de l'Hôpital de Saint-Louis. Le Royaume de Belgique démontre ainsi sa solidarité avec les populations saint-louisiennes.



