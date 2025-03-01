Acte IV de la décentralisation : Podor, laboratoire de la gouvernance territoriale

Le département de Podor abrite la huitième journée nationale de concertation entre les acteurs territoriaux et le Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires (MUCTAT). Ces rencontres s’inscrivent dans la dynamique de préparation de l’Acte IV de la décentralisation et de l’érection des huit pôles territoires prévus par l’Agenda de Transformation Nationale Sénégal 2050.



Lancé vendredi par le ministre Moussa Bala Fofona, ce conclave de deux jours va réunir autorités administratives, élus locaux, maires, présidents de conseils départementaux, représentants de la société civile, partenaires techniques et financiers, autour d’une réflexion collective sur la résilience territoriale et le développement du Pôle Nord.



Une réforme participative et inclusive

Dans son allocution d’ouverture, le ministre a rappelé que l’Acte IV « n’est pas un simple texte, mais un pacte de confiance, de responsabilité et de solidarité entre l’État et les territoires ».



Le ministre a indiqué que cette réforme vise à rapprocher davantage les collectivités des citoyens en renforçant leurs compétences, leurs moyens et leur autonomie.



« Il ne s’agit pas seulement de transférer des compétences, mais de bâtir une gouvernance collective, efficace et solidaire », a insisté Moussa Bala Fofona, soulignant que l’Acte IV sera « co-construit, porté par les voix des territoires et ancré dans leurs réalités ».



Les inondations, un défi majeur pour Podor

La première journée a été consacrée à la résilience territoriale, avec un focus particulier sur les risques d’inondation fluviale. Les acteurs ont partagé des données géospatiales actualisées de l’Agence nationale de l’aménagement du territoire (ANAT) et analysé les causes multifactorielles des crues : effets du barrage de Diama/Manantali, urbanisation des zones basses, occupation informelle des dépressions, etc.



« La gestion des risques d’inondation n’est pas seulement une question technique, elle doit s’inscrire dans une gouvernance locale efficace et inclusive », a rappelé le ministre, évoquant les crues de novembre 2024 qui avaient durement affecté les populations.



Vers un Pôle Nord stratégique et dynamique

La deuxième journée a porté sur le développement intégré du Pôle Nord, qui regroupe Dagana, Matam et Podor. Les participants ont discuté de la note conceptuelle des pôles territoires, de leur mode de gouvernance et de la déclinaison des résultats selon l’Indice Composite de Dynamique Territoriale.



L’Objectif est de bâtir une vision partagée du développement du Pôle Nord et mettre en place des mécanismes de coordination adaptés pour renforcer son rôle stratégique dans la décentralisation.



Un chantier ambitieux pour l’Acte IV

Les concertations ont permis d’identifier plusieurs défis dont le manque de ressources financières et humaines pour la gestion des équipements transférés (écoles, postes de santé, réseaux d’eau), les disparités entre collectivités dans la qualité des services et la faible formation des agents locaux et nécessité de digitaliser les outils de gestion.



Le ministre a insisté sur la nécessité d’« harmoniser les pratiques », d’intégrer la transition numérique à la gestion des services publics et de renforcer la concertation permanente entre l’État, les collectivités et les acteurs locaux.



Des résultats attendus

À l’issue de ces journées, les acteurs ont convenu de formuler des recommandations sur la réforme de la fonction publique locale, l’amélioration de la gestion des compétences transférées Ainsi que l’appropriation collective de la gouvernance des pôles territoires.



Ces assises marquent un tournant dans la préparation de l’Acte IV, que le ministre a présenté comme « une opportunité unique pour placer les collectivités au cœur de la gestion des équipements et des risques ».



