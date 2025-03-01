Accusations et polémique : Waly Seck met sa musique en pause

Le chanteur Waly Ballago Seck a annoncé vendredi soir la suspension de ses activités musicales, en réaction aux accusations liant la vente d’un véhicule à Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall.



Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’artiste affirme qu’il s’agit d’une transaction privée, assurant avoir agi « en toute transparence » et payé le véhicule « à plus de cinquante millions » avant de le revendre.



Waly Seck dit souhaiter être convoqué par la justice sénégalaise afin de « montrer qu’il est blanc comme neige ». Il déplore également les rumeurs l’accusant de sacrifices occultes liés à sa carrière.



