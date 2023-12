Accusation de financements qataris : Mimi Touré blanchit Ousmane Sonko

10/12/2023 20:15

Le député Matar Diop de la coalition Benno Bokk Yakaar ( Bby) a accusé le leader du parti Pastef dissout, Ousmane Sonko, d’avoir reçu des financements venant des Quataris. Interrogée sur la question à l’émission Grand jury sur la Rfm, de ce 10 décembre, Aminata Touré a soutenu que : « une tradition au Sénégal ».



« Ce n’est pas une première fois qu'on accuse un opposant de ce genre de délit. Vous vous rappelez de l'affaire des Libyens avec Maître Abdoulaye Wade, je viens de parler de Macky Sall opposant, accusé de blanchiment, c'est récurrent dans notre rhétorique politique », a-t-elle rétorqué.



La candidate déclarée à la présidentielle de 2024 de poursuivre : « J’ai entendu un des spécialistes juridiques de Pastef demander au député de montrer ses preuves et de les mettre sur la table. Il faut savoir que n’importe qui ne peut pas faire des accusations pour que la justice d’auto-saisisse. Les magistrats ont d'autres choses à faire. C’est assez facile d'accuser à tout vent et puis partir ».



Pour Mimi Touré, le procureur peut s’auto-saisir mais le problème c’est qu’elle ne s'est pas auto-saisie quand il devait le faire. « Il ne faut pas qu'il s'autosaisit sélectivement », a-t-elle avancé.



Mme Touré de conclure: « Comme l'accusateur dit qu'il a des preuves, l'opinion attend qu'il les présente au procureur. Dans tout état de cause, c'est une tradition au Sénégal ».