Accidents de la circulation - en 17 jours, 16 décès ont été enregistrés : Un mort tous les jours

25/08/2022 11:04

C’est le mois d’août qui se révèle le plus meurtrier de l’année pour le moment. 16 personnes ont été dénombrées victimes d’accident ayant occasionné la perte de vie en l’espace de 17 jours rien que dans la circulation. Une occasion de s’interroger sur la responsabilité des autorités en général, mais surtout la sécurité sur nos routes et l’indiscipline de certains automobilistes. Tribune



L’indiscipline et l’irresponsabilité de certains conducteurs font que des personnes trouvent souvent la mort dans la circulation. Il ne se passe pas vingtquatre heures sans qu’un choc mortel ne soit dénombré. Et le mois d’août a été meurtrier. Le dernier en date est celui d’hier.



Le choc a eu lieu à Bargny. Le bilan est de 3 morts et 20 blessés. Le choc a impliqué un mini bus Tata de la ligne 86 du Gié Thiaroye Yeumbeul et un camion. Vingt blessés ont également été enregistrés dont 12 dans un état grave.



Le 5 août dernier à Ndioudiouf, un autre accident entre un camion et un bus a fait 04 morts. Il s'agit du coach de l'équipe, du chauffeur du bus, de son frère et du chauffeur du camion. Le bus transportait une soixantaine de jeunes joueurs tous des pensionnaires de l'école de football «Thio» de la ville de Mbossé. Les blessés graves qui ont été enregistrés au cours de l'accident, ont été tous évacués à l'hôpital régional de Fatick. Le reste de l'équipe s'apprête à rentrer de ce pas sur Kaolack.



Trois jours après, le 8 août, quatre morts ont été enregistrés dans un accident à Mbour. Il est survenu sur la Rn1 à hauteur du village de Louly (Mbour). Il s’agit d’une collision entre un véhicule de marque Peugeot 307 et deux camions.



Le bilan est de 4 morts et 3 blessés graves dont une mère et son bébé. Vers 7h du matin, un véhicule particulier en provenance de Tambacounda a été dépassé au mauvais moment par un camion qui roulait dans le même sens. Et comme le gros-porteur s’est retrouvé en face d’un camion malien, le conducteur, pour éviter une collision, s’est rabattu sur sa droite, percutant ainsi le véhicule particulier.



Le conducteur de la 307, Abdoulaye Dièye, âgé de 40 ans, perd le contrôle du véhicule et se retrouve sur l’autre voie. C’est ainsi qu’il est violemment percuté par le camion malien. La violence de l’accident a fait 4 morts sur le coup, le véhicule 307 est devenu une épave.



Les personnes décédées sont : le conducteur de la 307, Abdoulaye Dièye, Moustapha Fall, Malick Diouf et un homme qui n’est pas encore identifié.

En plus des morts, il y a eu trois blessés graves dont l’un est dans le coma. Il s’agit de Khady Ndiaye et son bébé et Yacine Fall. Le 19 août à Kaffrine une collision entre deux bus fait 04 morts et une trentaine de blessés.



Deux bus sont entrés en collision à cause d’un camion stationné sur la route. Selon les informations recueillis sur place auprès es témoins, les deux bus qui roulaient en sens inverse n’ont pas fait attention au poids lourd tombé en panne.



Le camion en question n’avait pas de panneau de signalisation posé sur le talus ou le bord de route. Les quatre passagers des bus ont trouvé la mort sur le coup et les blessés ont été évacués à l’hôpital le plus poche. À Linguère, un accident fait 1 mort et 10 blessés graves sont dénombrés. Toujours à Matam, encore mort d’homme sur l’axe Linguère-Matam.



En effet, il s’agit d’un véhicule Wopouya qui s’est renversé et a fait un mort et seize blessés dont dix graves. Selon des sources dignes de foi, le drame s’est produit sur la route Linguère –Matam, et ce, à hauteur du croisement de Barkédji, une localité du département de Linguère. Le véhicule en question est de type transport genre 4/4 communément appelé «Wopouya» de marque Toyota immatriculé SL 4483/C. Au total, ne serait-ce que pour le mois d’août, 16 morts ont été enregistrés en 17 jours, soit un mort toutes les vingt-quatre heures.



