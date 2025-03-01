Accident mortel à Gandon : cinq morts et plusieurs blessés

Un grave accident de la circulation s’est produit ce lundi soir à Gandon, à hauteur de la centrale de la Senelec. Selon des informations recueillies par Ndarinfo, le bilan fait état de cinq morts, dix blessés graves et dix-neuf blessés légers.



La collision a impliqué un véhicule de transport en commun de type « Ndiaga Ndiaye », en partance pour Touba, et un bus « Tata ».



Les blessés ont été évacués au centre hospitalier régional de Saint-Louis.



