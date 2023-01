Accident entre Saint-Louis et Louga : 19 morts annoncés

16/01/2023 08:45

Après la drame de Gniby, une nouvelle tragédie s'empare de nos routes. Cette fois c'est dans la zone tampon entre Saint-Louis et Louga. Il s'agit d'une collision entre un camion et un véhicule de transport en commun qui faisait la desserte au village de Nguigue Fall (8 kilomètresde Louga).



L'accident est survenu précisément entre Nguene Sarr et Sakal. Une source de Ndarinfo renseigne que 19 morts ont été enregistrés.



Les blessés sont transportés entre les hôpitaux de Saint-Louis et de Louga.



Nous y reviendrons ...