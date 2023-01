Accident de Sakal : : 5 blessés en réanimation. Le bilan grimpe à 22 morts

16/01/2023 14:27

La liste des personnes décédées dans l'accident survenu ce lundi matin dans le nord du Sénégal s'est allongée. Une deuxième victime vient de succomber à ses blessures, portant le nombre à 22 morts. Cinq(%) blessés sont actuellement en réanimation.



Trois blessés graves sont évacués à Dakar à bord d'un hélicoptère de l'Armée. Les autres victimes sont actuellement pris en charge à l'hôpital de Saint-Louis et à Louga.



A l'annonce de la nouvelle, l'association des donneurs bénévoles section Louga a vite lancé un appel aux populations à venir donner de leur sang pour sauver les blessés. Parmi les donneurs qui ont répondu à l'appel, des militaires, des étudiants et des élèves.



L'accident survenu vers les coups de 5 heures du matin à Sakal, dans la région de Louga, a fait 19 morts sur le coup et des blessés graves. A l'origine, une collision entre un car Ndiaga-Ndiaye appelé communément "Horaire" en provenance de Djikk Fall (arrondissement de Sakal) et un camion. Le chauffeur du car voulait éviter un âne qui traversait la route.