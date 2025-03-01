Accident de Gandon : le bilan s’alourdit à 6 morts

Le bilan de l’accident de la route survenu hier soir à Gandon, à hauteur de la centrale de la Senelec, s’est alourdi à six morts.



L’accident impliquait un « Ndiaga Ndiaye » en partance pour Touba et un bus « Tata ». Il avait initialement fait cinq morts sur le coup, ainsi que 10 blessés graves et 19 blessés légers.



Selon une source sanitaire jointe ce matin par Ndarinfo, l’un des blessés graves évacués à l’hôpital régional de Saint-Louis a succombé à ses blessures ce matin, portant le bilan provisoire à six victimes décédées.



